Napoli, pedone investito ai Colli Aminei: soccorso un ragazzo, è grave

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Incidente stradale nella zona dei Colli Aminei, nei pressi di via Saverio Gatto. Un Honda SH ha investito un pedone mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Il ragazzo è rimasto a terra ed è stato soccorso sul posto. Secondo le prime informazioni, a tratti avrebbe mostrato segni di perdita di lucidità. Sul luogo dell’incidente sono in corso i soccorsi e gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.













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