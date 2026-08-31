Cardiologa assolta: “Report mi umiliò senza mai rettificare”

Prima pagina per le accuse, un trafiletto per le assoluzioni: questo è l’andazzo, si dirà, e non solo di Report. A fare effetto è soprattutto la prima parte del racconto della Modena, oggi consigliere comunale per una lista civica: il corteggiamento di Ranucci, le promesse fasulle. «Ero appena stata condannata in primo grado, lui mi aspettò fuori dal tribunale. Me lo ricordo grosso, sgradevole mi parlò all’orecchio, mi disse bisogna che ci sentiamo, io so la verità, hanno montato tutto contro di lei perché ha generato invidia. Da lì cominciarono le telefonate continue, il suo obiettivo era farsi rilasciare da me un’intervista, mio marito mi diceva sei scema, non ti fidare, ma io mi sono illusa anche perché era un periodo pazzesco, per strada la gente mi guardava come una strega. Ranucci mi chiamava dandomi del tu, sono stati due dei tuoi ex assistenti, mi hanno chiamato a Modena e mi hanno portato a cena, mi hanno parlato contro di te. Mi fece anche i nomi dei due, gli stessi che avevano parlato con i pm, ma io ho capito che tu non hai fatto niente di male, se ti fai intervistare spieghiamo tutto. Se non ci fossero stati i miei avvocati a impedirmelo ci sarei andata». E forse sarebbe finita come in altri casi, con l’intervista tagliata e cucita per trasformare la sua autodifesa in una confessione: o giù di lì. «Lo mandai dagli avvocati, lui vide le carte e disse: Qua c’è la prova che la procura di Modena con te ha sballato tutto, le sperimentazioni erano tutte legittime. Poi andò in onda la puntata. E rimasi di sasso. Ero diventata una criminale». Scrive ieri sui social la professoressa Modena: «Io la fiducia nella credibilità di Sigfrido Ranucci l’ho persa undici anni fa».