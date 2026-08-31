Cardiologa assolta: “Report mi umiliò senza mai rettificare”

Visite: 32
24 Visite
«Ranucci mi sussurrò di avere elementi schiaccianti a mio favore, proponendomi un’intervista per una trasmissione di Report per dimostrare che la mia vicenda era tutta una montatura ai miei danni». Maria Grazia Modena, primario di Cardiologia, non fece l’intervista a Report: ma si fidò, fece incontrare Sigfrido Ranucci con i suoi avvocati, mise a disposizione prove e documenti. Risultato: Report la fece a pezzi, «la mia immagine pubblica ne uscì devastata». Dall’inchiesta «Camici sporchi» per cui era stata arrestata (con l’ausilio di elicotteri) con l’accusa di avere sperimentato su centinaia di pazienti dispositivi medici scadenti è stata assolta sei anni dopo l’arresto, e tre anni dopo la puntata in cui Report annunciava «i filmati in esclusiva delle sperimentazioni clandestine effettuate nel reparto di emodinamica del Policlinico di Modena». La professoressa Modena chiese a Report di dare la notizia della sua innocenza: Ranucci se la cavò con due righe sul sito web.
© Copyright redazione
, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
Commenti