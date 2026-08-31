Migranti, Viminale: altri 15 giorni di stop a Schengen con la Spagna

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Il governo italiano sta comunicando all’Unione europea la proroga, per ulteriori 15 giorni, dei controlli alle frontiere aree e marittime con la Spagna. “La decisione – informa il Viminale – è stata assunta, in linea con l’analisi effettuata dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, in ragione del permanere degli elementi di valutazione che erano stati alla base della loro reintroduzione lo scorso 1 agosto, ma al contempo anche tenendo conto delle iniziative già avviate dalla Spagna, insieme all’Unione Europea, affinché in quell’area la situazione possa avviarsi a una prossima normalizzazione. Le valutazioni alla base del provvedimento di proroga sono state comunicate dal ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, al suo omologo spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, nel corso di un costruttivo confronto telefonico”.













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