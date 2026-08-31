Marano. Don Ciro Russo verso Procida? La comunità di San Ludovico d’Angiò attende conferme o smentite

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Da ieri circola con insistenza la notizia di un possibile trasferimento di don Ciro Russo, parroco della comunità di San Ludovico d’Angiò, in passato anche decano, che sarebbe in procinto di lasciare Marano per un nuovo incarico a Procida.

Una notizia che, nelle ultime ore, ha suscitato sorpresa e forte fermento tra i fedeli della comunità maranese, dove don Ciro è diventato nel tempo un punto di riferimento.

Al momento non sono noti i motivi dell’eventuale trasferimento, né risultano ufficializzate le modalità e i tempi del possibile avvicendamento.

La redazione di TerranostraNews seguirà gli sviluppi, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte della Diocesi e della comunità parrocchiale.

Se confermato, si tratterebbe di un cambiamento significativo per San Ludovico d’Angiò e per l’intera comunità che, appresa la notizia, si interroga e attende risposte













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