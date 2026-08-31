Riesplode la guerra Iran-Usa: Teheran colpisce obiettivi americani in Giordania e negli Emirati.

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epa12726144 An Iranian man holds a picture of Mojtaba Khamenei, the son of the Iranian Supreme Leader, as he takes part in celebrations of the 47th anniversary of the Islamic Revolution in Tehran, Iran, 11 February 2026. The Islamic Republic marks the anniversary of the 1979 revolution, which toppled the monarchy and established the Islamic Republic of Iran, with Ayatollah Ruhollah Khomeini serving as its first Supreme Leader. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
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La Marina delle Guardie rivoluzionarie iraniane afferma che una superpetroliera che stava tentando di attraversare la rotta meridionale dello Stretto di Hormuz “ha preso fuoco e si è completamente fermata dopo esser stata colpita da due mine marine”. La Marina iraniana “avverte ancora una volta che la sorte delle navi che violano le norme di sicurezza dello Stretto di Hormuz non sarà diversa – aggiungono in un comunicato – È obbligatorio rispettare le norme emanate dalla Marina dell’Irgc per il passaggio e la navigazione”.

Intanto le forze Usa hanno attaccato due lanciatori iraniani sull’isola di Larak. Il raid, come riferisce un funzionario Usa ad Axios, è scattato dopo che “erano state osservate forze dei pasdaran intente a preparare il lancio di razzi carichi di mine navali verso lo stretto di Hormuz”.

Per tutta risposta le forze iraniane affermano di aver attaccato la base aerea di Al Minhad, negli Emirati Arabi Uniti, dove sarebbero presenti forze ed elicotteri statunitensi.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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