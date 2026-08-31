RANUCCI E LA POLITICA? “NON ESCLUDO NIENTE”

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“Io non escludo niente”, risponde così Sigfrido Ranucci alla domanda posta nel corso di una intervista su La 7 su un suo possibile futuro in politica. Il giornalista Rai, che in mattinata ha smentito sui social il quotidiano La Repubblica sul caso della foto nel ristorante di Valter Lavitola e delle dichiarazioni della neo conduttrice Giulia Presutti (“Non le ho mai detto di andare da lui per motivi di lavoro. Ho saputo solo in seguito che è andata anche altre volte da sola per dei progetti di cui non sono stato mai messo a conoscenza”) lascia aperte possibilità e strade, quelle stesse di cui negli ultimi giorni si è parlato anche quando a sinistra c’è chi lo ha proposto come nome per le primarie del campo largo.













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