Marano. Lettera al Direttore. San Rocco ancora al buio: disservizi ormai intollerabili

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Gentile Direttore,

questa notte, a San Rocco, la corrente elettrica è andata nuovamente via. L’ennesimo episodio di una situazione che, ormai, si ripete con una frequenza francamente inaccettabile.

Il blackout è iniziato intorno alle 1:50, anche se ci siamo accorti del problema soltanto verso le 2:30, quando il caldo soffocante ci ha letteralmente fatti balzare dal letto. E, a quanto abbiamo potuto constatare, non tutte le zone erano rimaste al buio.

Abbiamo immediatamente contattato E-Distribuzione (Enel) e aperto una segnalazione. Alle 3:27 la corrente è finalmente tornata. Proprio mentre cercavamo, con fatica, di riprendere sonno, alle 3:27 circa è arrivata persino la telefonata del servizio clienti per accertarsi dell’avvenuto ripristino. No comment.

Peccato che la tregua sia durata pochissimo: alle 3:55 siamo nuovamente piombati nel buio più totale.

Nel frattempo, lungo il viale hanno iniziato a entrare e uscire furgoni, apparentemente impegnati nelle operazioni di intervento, spesso senza che fosse chiaro cosa stesse accadendo. Ogni passaggio ci svegliava proprio nel momento in cui riuscivamo finalmente a chiudere gli occhi.

Non sappiamo nemmeno a che ora la corrente sia stata ripristinata definitivamente.

Al di là del disagio immediato — una notte praticamente insonne, soprattutto in piena estate — ciò che preoccupa maggiormente è la frequenza con cui questi episodi si verificano e, soprattutto, i continui distacchi e sbalzi di tensione. Situazioni di questo tipo possono mettere seriamente a rischio apparecchiature ed elettrodomestici: frigoriferi, televisori, computer, impianti di videosorveglianza e altri dispositivi elettronici possono subire danni anche importanti.

A questo punto viene spontaneo chiedersi: quanto ancora dovremo sopportare?

Forse è arrivato il momento che i cittadini di San Rocco e, più in generale, di Marano si organizzino per tutelare i propri diritti, valutando anche un’azione collettiva nei confronti del gestore qualora venissero accertate responsabilità e inadempienze.

Non è normale dover mettere in conto, con cadenza ormai troppo frequente, notti senza corrente, disagi, apparecchiature a rischio e totale incertezza sui tempi di ripristino.

Il cittadino maranese sembra ormai essere diventato quello che paga regolarmente le bollette ma, quando chiede in cambio un servizio efficiente e affidabile, si ritrova puntualmente a dover subire disservizi e disagi.













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