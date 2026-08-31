CAMPI FLEGREI, PIANTEDOSI “LAVORA” PER FICO E APRE ALLA LEGGE SPECIALE, MA DOPO L’EMERGENZA

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“E’ un lavoro in progress e nessuno ha la bacchetta magica ma tutti siamo impegnati ad aiutare le popolazioni colpite dal sisma. Superata l’emergenza si potrà concepire anche una legge speciale per le modalità di gestione permanente delle specificità dell’area dei Campi Flegrei”. Queste le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi intervenuto in Prefettura a Napoli per il tavolo tecnico finalizzato alla consegna degli emendamenti al decreto Campi Flegrei del governo.













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