Marano, incendio in via Panoramica: fiamme quasi del tutto domate, piccoli focolai ancora attivi. Sul posto vigili del fuoco e municipale

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A Marano, nella zona di via Panoramica, l’incendio è ormai in gran parte sotto controllo. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, restano soltanto alcuni piccoli focolai, che saranno monitorati e presidiati durante la notte.

L’intervento dei mezzi aerei, al momento, non è possibile a causa dell’oscurità. Sul posto resteranno per tutta la notte una pattuglia della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle attività di controllo e messa in sicurezza dell’area.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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