NAPOLI: otto contro due, violenta aggressione per una parola di troppo con il ricordo di Giogiò appena celebrato. Carabinieri denunciano 5 giovani, uno è minorenne

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A poche ore dalla commemorazione della morte di Giovanbattista Cutolo in piazza Municipio, l’ennesima aggressione senza senso.

Sfondo il quartiere Colli Aminei, zona bene di Napoli e crocevia per gli ospedali più importanti della città.

E’ notte e due giovani chiacchierano in strada, seduti sui loro scooter.

Tutto tranquillo fino a quando i fari di altri motoveicoli illuminano l’asfalto.

Sono almeno in 8, lasciano le selle e colpiscono selvaggiamente le due vittime.

Saltano fuori un tirapugni e una catena.

L’aggressione è violenta.

A intervenire anche un agente della ps libero dal servizio che prova a fermare uno degli aggressori in fuga che, per divincolarsi, lo colpisce alle braccia.

Per i due, lesioni ritenute guaribili in 15 giorni, 2 per il poliziotto.

Grazie all’analisi delle immagini registrate in zona, dalla dashcam dello scooter di una delle vittime, e al supporto dell’agente intervenuto, i carabinieri della stazione di Capodimonte hanno ricostruito l’identità di 5 delle persone coinvolte. Uno è minorenne.

Denunciati, risponderanno di concorso in lesioni personali aggravate, danneggiamento (per aver colpito anche gli scooter) e resistenza a pubblico ufficiale.

Al vaglio degli investigatori le possibili motivazioni dietro l’attacco.

Secondo quanto ricostruito finora, non si esclude che una delle vittime possa aver lanciato un commento provocatorio a uno dei 5 in auto con la propria fidanzata. E che questi possa essere tornato in forze per vendicare l’affronto.













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