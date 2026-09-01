Famiglia del bosco, il tribunale dice sì ma solo al rientro progressivo: i bimbi restano nella casa famiglia, poi tornano dai genitori per il fine settimana. L’accanimento prosegue

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Dopo oltre nove mesi lontani dai genitori, per i tre bambini della famiglia nel bosco si apre una nuova fase. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha stabilito un percorso di reinserimento progressivo nella famiglia: i fratellini resteranno per il momento nella struttura protetta di Vasto e frequenteranno la scuola pubblica, ma tra un mese, se la relazione delle assistenti sociali sarà positiva, potranno trascorrere un intero weekend con mamma e papà nella loro casa di Palmoli, insieme agli animali a cui sono legati.

La decisione dei giudici apre una nuova fase

Il ritorno dai genitori non sarà quindi immediato. I tre bambini resteranno nella casa famiglia di Vasto, fino a una data ancora da stabilire, ma il provvedimento apre la strada a un progressivo ampliamento dei tempi trascorsi con la famiglia. Il primo passaggio è previsto tra circa un mese. Se la relazione delle assistenti sociali sarà positiva, i tre fratellini potranno trascorrere un intero fine settimana nella casetta in pietra di Palmoli insieme ai genitori. Sarà il primo weekend tutti insieme dopo la separazione e con loro potranno esserci anche gli animali ai quali i bambini sono particolarmente affezionati. Il percorso sarà seguito dai servizi sociali, che dovranno valutare l’andamento del reinserimento prima di eventuali ulteriori passaggi verso il ritorno definitivo a casa.













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