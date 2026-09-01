Ranucci getta ancora fango contro Piervincenzi e viene smentito

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Un messaggio fiume in piena notte quelli che Sigfrido Ranucci ha affidato ai propri social per prendersela, nuovamente, con il nuovo volto di Report, Daniele Piervincenzi. Lo fa rilanciando un articolo de Il Domani in cui si cita la società del giornalista (di cui è socio al 50%), la Outcast srls. Il quotidiano scrive che la società “a marzo e a maggio scorso ha ottenuto due affidamenti diretti per complessivamente 47.000 euro dal Cnel, cioè dal consiglio nazionale dell’economia e del lavoro guidato dall’ex ministro Renato Brunetta, simbolo della ‘casta’ contro cui lotta da sempre Report”.
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