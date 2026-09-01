Ranucci getta ancora fango contro Piervincenzi e viene smentito

Ma, come chiarisce lo stesso Piervincenzi, non solo non c’è la mano di Brunetta, ma si libererà della sua quota societaria non appena avrà firmato con la Rai. A dirimere ulteriormente i dubbi ci sono le dichiarazioni di Massimiliano Monnanni, Segretario Generale del Cnel: “Leggo che l’affidamento di tali attività alla società Outcast di Daniele Piervincenzi e Alessandro Righi viene erroneamente ricondotto al Presidente del Cnel e poi collegato alla vicenda di Report paventando anche un inesistente conflitto di interesse. Come spesso accade la verità è invece molto più semplice e vicina rispetto a tante dietrologie”. E poi spiega che conosce Piervincenzi dal 2017 con il quale aveva già lavorato e che “da Segretario generale del Cn, quando abbiamo deciso di accompagnare il progetto degli open day studenteschi che promuoviamo dal 2024 con un prodotto di comunicazione che raccogliesse opinioni e proposte dei giovani, ho pensato che la persona giusta per raccontarlo al meglio fosse proprio Piervincenzi, visto che lo aveva già fatto nel 2019 su Rai Due con il programma ‘Ragazzi Contro’. Un incarico che quindi, oltre ad avere un importo economico largamente inferiore alla soglia degli affidamenti diretti a conferma della congruità e dell’economicità del servizio, è legato esclusivamente alla professionalità e all’expertise che Daniele Piervincenzi ha indubbiamente maturato sul tema specifico del dialogo con i giovani. Nulla di più e nulla di altro”.