LAVITOLA AGGREDITO IN CARCERE

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Un’aggressione come tante dietro le sbarre di Rebibbia. Ma questa volta la vittima è Valter Lavitola, arrestato il 10 agosto scorso e detenuto nel carcere romano, con l’accusa di essere il mandante dell’attentato all’amico Sigfrido Ranucci.

Secondo fonti della polizia penitenziaria, per l’ex editore dell’Avanti, che è subito stato medicato, le conseguenze dell’aggressione subita nel tardo pomeriggio di ieri non sarebbero gravi. Saranno fatti accertamenti e potrebbe essere aperta un’inchiesta.













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