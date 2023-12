MARANO, ANTONIO SIMEOLI (CIAULONE) E’ AI DOMICILIARI. HA TRASCORSO 10 ANNI IN CARCERE E IN PRIMAVERA SARA’ UN UOMO LIBERO

2.016 Visite

Antonio Simeoli, meglio noto come “Ciaulone”, è da qualche giorno agli arresti domiciliari. Il re del cemento maranese, condannato in via definita per associazione con il clan Polverino, ha quasi scontato del tutto la sua pena. Era stato condannato a 12 anni e 6 mesi (in primo grado a 18) di reclusione. Dopo dieci anni è tornato dunque nella sua abitazione e in primavera, quando sconterà del tutto la sua pena, sarà un uomo libero. Simeoli ha 77 anni ed è il fondatore della Sime Costruzioni.













