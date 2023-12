CAIVANO: BERNINI, ‘MINISTERO C’E’ PER RESTARE, E’ UN PERCORSO’

162 Visite

“Su Caivano il team del ministero ha voluto fortissimamente essere presente per restare. Caivano non è solo una parola o un luogo, ma un percorso”. Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.”Lo Stato c’è a Caivano, il ministero dell’Università c’è per creare dei presidi di durata che formino studentesse e studenti, persone, che trovino ragioni di speranza e lavoro nei loro territori”, ha continuato.













