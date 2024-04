M5S, Saiello: “Gara deserta per Metro linea 10, depositata interrogazione”

94 Visite

Il consigliere regionale: “Si mette a rischio un’opera strategica per la città di Napoli e l’intera regione”

“Questa mattina ho depositato un’interrogazione alla giunta regionale in merito alla realizzazione della Metro linea 10. La gara predisposta dall’EAV è andata deserta perché, per le aziende invitate a partecipare alla procedura ristretta, i fondi non sarebbero sufficienti a realizzare un’opera così complessa, con molte stazioni in ambito urbano. Inoltre i progetti che fanno parte della documentazione di gara non sarebbero completi. La linea 10 è importantissima per il comune di Napoli e prevede una tratta ferroviaria che parte da piazza Carlo III, teatro anche degli importanti investimenti per Palazzo Fuga, e arriva fino alla stazione dell’alta velocità di Afragola”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello.

“Ho chiesto alla giunta di conoscere lo stato dell’arte della procedura relativa alla Metro linea 10, quali sono i rischi reali di perdere i finanziamenti e quali azioni sono stati posti in essere. Inoltre se sono verificate le dichiarazioni dalle stesse società interessate che non hanno ritenuto opportuno partecipare alla gara e quali verifiche e controlli sono stati effettuati per conoscere le responsabilità di tali presunti errori madornali. La realizzazione di questa tratta è strategica non solo per la città di Napoli ma per l’intera regione, non possiamo lasciarcela sfuggire così”.













