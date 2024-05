59 Visite

Chico Forti non è più detenuto in carcere a Miami ma trattenuto dall’Agenzia statunitense per l’immigrazione, in attesa del trasferimento in Italia. Il 65enne trentino ha siglato l’accordo con il giudice federale statunitense per scontare il resto della pena nel suo paese di origine.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews