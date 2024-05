Marano, i cittadini sull’immobilismo di Morra. Via Ranucci è ormai un caso perso. Sorvolo aerei, ma il sindaco che fa?

460 Visite

Gentile direttore, le segnalo come il privato sia più efficiente delle nostre istituzioni. Via Ranucci – nonostante sia chiusa al traffico – è diventata un parcheggio sulle strisce pedonali e davanti alle discese per disabili e transito per i motorini sul marciapiede. Allego foto.

Mena (Marano)

Gentile direttore, il sito da Lei diretto è tornato recentemente sul problema degli aerei su Marano. Io ho più volte scritto per segnalare lo sconcio del quotidiano sorvolo degli aerei che decollano da Capodichino, con i motori alla massima potenza e quindi con rilascio sulle nostre teste di notevoli quantità di gas di scarico. Il sorvolo avviene a non più di 5/600 metri di quota (basta controllare con FLIGHT RADAR 24) e non c’è da stare allegri visto che con l’estate il numero di voli giornalieri aumenterà considerevolmente. Il sindaco di questo disgraziato paesone non si è mai occupato del problema e , siamo certi, mai se ne occuperà. Non resta che appellarsi alla sensibilità della opposizione e in particolare a Michele Izzo, perchè faccia propria questa battaglia di civiltà. Si facciano analisi della qualità dell’aria nel centro di Marano; e si faccia in modo di evitare questo passaggio di aerei sulle nostre teste; ne va della salute degli abitanti , che dimostrano , peraltro, di non avere alcuna percezione della drammaticità del problema. Buon lavoro a Michele Izzo e a chi con lui si vorrà far carico del problema.

UGO MASSA













