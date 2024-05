Napoli. Piazza Nazionale: minaccia i clienti di un supermercato e aggredisce i poliziotti

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Matteo Andrea Acquaviva per la segnalazione di un soggetto che stava minacciando delle persone nel parcheggio di un supermercato. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno trovato il prevenuto in evidente stato di alterazione psico-fisica con un cacciavite tra le mani; quest’ultimo ha iniziato ad inveire contro gli operatori, fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato. Per tali motivi, il 28enne nigeriano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale; nonché denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.