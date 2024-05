Pd Marano, domani i candidati Topo e Cristallo

135 Visite

Le elezioni europee dell’ 8 e 9 giugno sono ormai alle porte e in un contesto così incerto e mutevole è di fondamentale importanza esprimere un voto libero e consapevole. Ciò che si decide nel Parlamento Europeo ha un impatto diretto su tutte le nostre vite, quindi è importante non sottovalutare questi eventi e farsi trovare pronti. Dunque, per consentire ai cittadini di farsi un’idea chiara sulle prossime elezioni, stiamo organizzando una serie di incontri con tutti i candidati del Partito Democratico in cui si discuterà di Europa e del grande impatto che le sue politiche avranno sul nostro territorio. Cominceremo da domani, 17 maggio, a discutere del ruolo del nostro Sud in Europa con i candidati al Parlamento Europeo Lello Topo e Jasmine Cristallo, alle ore 18:30 presso la sezione del PD di Marano a via Merolla, 19. Non facciamoci trovare impreparati.

