Polizia locale: controlli congiunti con Polizia e Carabinieri in zona Vomero

Gli agenti della Polizia Locale di Napoli Unita Operative Vomero Tutela Ambientale e Gruppo Intervento territorio insieme al personale del Commissariato PS e Stazione CC Vomero hanno effettuato controlli di polizia amministrativa e polizia stradale:

31 le persone identificate e controllate,1 sequestro penale di capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti di note case di moda, 7 le sanzioni elevate, all’interno del mercato de Bustis, per l’occupazione abusiva di suolo pubblico in eccedenza rispetto a quanto autorizzato

6 venditori ambulanti sono stati sanzionati all’esterno del predetto mercato per violazione del Regolamento comunale che viete la vendita itinerante nei pressi dei mercati

1 verbale è stato comminato ad un’autorimessa che utilizzava la pubblica via per far parcheggiare veicoli dei propri clienti,1 verbale + stato elevato ai danni di un commerciante per le scarse condizioni igieniche del locale deposito dove conservava generi alimentari

In Via elio Vittorini, Via Cesare Pavese Via abate e via Conca via de Bustis e Piazza degli artisti 18 i veicoli Sanzionati per sosta irregolare 2 dei quali rimossi.