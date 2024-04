Marano, ispettori del Ministero al Comune: il lavoro è ormai terminato, si attende la relazione

127 Visite

Il lavoro degli ispettori del Ministero delle Finanze, da mesi in municipio a spulciare atti contabili e non solo, volge al termine o e già terminato. Tutti, consiglieri in primis, sono in attesa di conoscere l’esito dell’attività ispettiva e quali irregolarità siano state individuate nella gestione economico-finanziaria degli ultimi 5 anni. In pratica da Visconti in poi. La relazione finirà poi alla Corte dei Conti, l’organo cui spetta eventualmente l’onere di notificare gli inviti a dedurre (una sorta di avviso di garanzia) agli amministratori o funzionari del passato o attuali. Dopo gli inviti, e le relative controdeduzioni, si potrebbe aprire un processo presso la Corte dei conti per accertare eventuali responsabilità.













