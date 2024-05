Ora è ufficiale: esonerato Allegri

185 Visite

Alla fine è arrivato con qualche settimana d’anticipo. Con ancora due partite di campionato da giocare e una coppa appena alzata al cielo, il secondo addio di Massimiliano Allegri alla Juventus, dato per probabile in estate, è diventato realtà. Con una nota, il club bianconero ha comunicato di aver esonerato l’allenatore livornese. Sull’affrettare la decisione ha pesato lo sfogo al termine della finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta. “L’esonero – precisa il club – fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta”.













