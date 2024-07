Psg-Napoli, non decolla l’affare Osimhen

191 Visite

In casa Napoli non si aspetta altro che l’addio di Victor Osimhen per far proseguire le grandi manovre in entrata dopo gli arrivi di Buongiorno. Spinazzola e Marin. Lukaku è già pronto a prendere le redini del nigeriano, ma la trattativa con il Psg prosegue tutt’altro che spedita. Sì perché Al-Khelaifi, che pur ha incassato la disponibilità di De Laurentiis a uno sconto della clausola da 130 milioni di euro, si trova a dover fare i conti con le volontà di Kolo Muani che Goncalo Ramos. Entrambi gli attaccanti infatti, non vogliono lasciare Parigi.













