Jannik Sinner salta le Olimpiadi di Parigi. Il suo annuncio: “Una grandissima delusione”

L‘Italia perde il primo grande atleta alle Olimpiadi, ancora prima di iniziarle. Jannik Sinner non partirà per Parigi a causa di una tonsillite. Sarebbe dovuto partire nella giornata di domani, giovedì 25 luglio, invece così non sarà. Prima la febbre, ora la tonsillite: il tennista italiano è costretto a saltare i Giochi Olimpici per il secondo anno consecutivo, anche se per l’edizione di Tokyo aveva deciso di non parteciparvi per motivi personali. Musetti così perde, dunque, il suo compagno per il doppio: toccherà a Darderi o Arnaldi prendere il posto dell’altoatesino. Sui propri profili social, arriva l’annuncio del numero uno al mondo.













