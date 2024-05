Insegue tassista di Giugliano con un coltello, bloccata

51 Visite

Gli agenti sono intervenuti immediatamente e sono riusciti a bloccare la donna: si tratta di una 23enne residente a Vasto. Successivamente, è intervenuto in ausilio anche il personale della Polizia Ferroviaria che, vista l’agitazione e la resistenza della donna ha provveduto a condurla presso i propri uffici per ulteriori accertamenti.

Il tassista, un 38enne di Giugliano in Campania, è stato invitato presso gli uffici della Polizia Ferroviaria per sporgere denuncia per le minacce subite. Il coltello è stato sequestrato con verbale a parte













