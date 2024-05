COMUNICATO ZTL VOMERO: SUCCESSO PER L’INIZIATIVA DEI COMITATI PER IL SI

116 Visite

L’evento organizzato dai Comitati “Si ZTL Vomero” ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e della Presidente della V Municipalità del Comune di Napoli Clementina Cozzolino.

L’intento dei promotori dell’iniziativa è quello di sollecitare l’amministrazione comunale nella realizzazione graduale di una Zona a traffico limitato che riguardi le zone più congestionate dal traffico veicolare all’interno del quartiere collinare della città.

“Uno dei quartieri più collegati dai mezzi pubblici con tre funicolari e 3 fermate della metropolitana che non può restare ostaggio dell’invasione di auto e smog che ogni fine settimana attanagliano il quartiere, i residenti e i tanti turisti giunti in città e che si recano anche al Vomero e a San Martino” fanno notare i promotori dei Comitati Marcello Framondi e Gianni Armonioso.

Durante l’assemblea è stato esposto un progetto del 2011 redatto dai tecnici del Comune di Napoli che prevede tre ztl indipendenti che possono all’occorrenza essere attivate contemporaneamente.

La prima è quella che riguarda l’area di San Martino, la seconda invece tutte le strade limitrofe all’area pedonale da Via Gino Doria sino a Via Kerbaker, la terza invece quella di Via Cimarosa: attivate tutte e tre contemporaneamente la zona sarebbe accessibile in auto solo dai residenti mentre per tutti gli altri sarebbero disponibili i trasporti pubblici precedentemente indicati.

Una rivoluzione della viabilità dunque che però guarda ad un futuro più green e più vivibile di uno dei quartieri più visitati della città e che racchiude al suo interno il centro commerciale all’aperto più grande d’Italia.

Le istituzioni, tramite la Presidente delle Municipalità Clementina Cozzolino, si sono rese disponibili all’avvio dell’iter che approfondisca innanzitutto il progetto tecnico e che naturalmente possa portare alla reperibilità dei fondi necessari alla realizzazione dei varchi elettronici per l’istituzione delle ZTL.













