Rione Berlingieri: si introduce all’interno di un centro sportivo e ruba l’incasso giornaliero. La Polizia di Stato trae in arresto un 42enne.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cassano, sono stati avvicinati da un uomo che ha riferito di aver notato un soggetto introdursi all’interno di un centro sportivo durante l’orario di chiusura.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno sorpreso il prevenuto mentre armeggiava con la cassa posta all’interno dell’esercizio commerciale. Una volta bloccato, l’uomo è stato sottoposto a controllo e trovato in possesso di 840 euro e di un coltello a serramanico.

Nel prosieguo delle attività gli operatori hanno accertato che la porta d’ingresso in vetro era stata forzata proprio dall’indagato, un 42enne napoletano, con precedenti di polizia, che pertanto è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato e danneggiamento nonché denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.













