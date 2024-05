268 Visite

Avrebbe causato un gravissimo incidente e non si sarebbe fermato per prestare i soccorsi. Da ieri pomeriggio Assunta B., giovane mamma di 31 anni, è in coma all’ospedale Cardarelli di Napoli per le conseguenze di un grave incidente stradale avvenuto in città.













