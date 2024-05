Campi flegrei, doppia scossa all’alba: l’ultima di magnitudo 3.7

La terra ha tremato per diversi secondi mettendo in apprensione chi l’ha avvertita. La magnitudo è stata di 2.2, l’epicentro sette chilometri a sud di Pozzuoli, a tre chilometri di profondità, proprio in corrispondenza dei binari della Linea 2 della Metropolitana, tra le stazioni di Bagnoli e Pozzuoli. Poi la replica con magnitudo 3.7.