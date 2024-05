ITALIA VIVA GIUGLIANO: L’INOPPORTUNITÀ DEL MINISTRO SANGIULIANO IN VISITA DURANTE LE CELEBRAZIONI PER LA MADONNA DELLA PACE

194 Visite

Italia Viva esprime profondo sconcerto per la visita del Ministro Gennaro Sangiuliano a Giugliano, proprio durante i festeggiamenti per la Madonna della Pace, il cui evento cardine, “il volo dell’angelo” è dichiarato bene immateriale della Regione Campania, incluso nell’IPIC.

Sono note e pubbliche le critiche del Ministro Sangiuliano al Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Ci chiediamo se il Ministro – in visita ad un evento dell‘Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano – farà finta di dimenticare queste critiche durante la sua visita, dimostrando un atteggiamento incoerente e poco rispettoso nei confronti della nostra Regione Campania e delle sue tradizioni.

La festa della Madonna della Pace per Giugliano rappresenta un momento di forte sentiment popolare e merita rispetto e attenzione ed in alcun modo andrebbe strumentalizzata.

Troviamo, inoltre, inopportuna la decisione del gruppo locale di Fratelli d’Italia di inaugurare un comitato elettorale in piazza Annunziata proprio durante i festeggiamenti. Utilizzare un evento così significativo per la nostra comunità a fini elettorali è un atto di cattivo gusto che mostra scarsa considerazione per la cultura e le tradizioni locali.

Infine, Italia Viva condanna la bassezza dei candidati alle elezioni europee che, vengono a fare campagna elettorale durante un evento di tale rilevanza, dimostrando di non conoscere nemmeno il posto in cui si recano, tanto che sui loro manifesti di invito definiscono “paese” quella che è la terza città della Campania ed il primo non capoluogo più popoloso d’Italia. Un chiaro segno di superficialità oltre ad una palese mancanza di rispetto per la nostra comunità.

Italia Viva invita tutti a rispettare le tradizioni locali e a evitare strumentalizzazioni politiche durante momenti di celebrazione collettiva.













