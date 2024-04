Pozzuoli, il terremoto e l’ira di San Mamozio. Il caso della statua

347 Visite

Ha organizzato una raccolta di firme, minacciando di incatenarsi in piazza allo scopo di allertare l’opinione pubblica puteolana sul tremendo rischio che incombe: «Non fate arrabbiare santo Mamozio!», avverte, «non spostate di un millimetro il suo monumento da piazza della Repubblica!».

E spiega: «Trombe d’aria, incendi, alluvioni, e poi il bradisismo: in passato, tutte le volte che la statua del santo è stata trasferita altrove, su Pozzuoli si sono scatenate le peggiori calamità naturali!».

Antonio Isabettini, 60 anni, pittore, maestro d’arte e storico della memoria flegrea, non è un matto né un allarmista.

LA STATUA NON SI TOCCA. Però questa storia della statua del vescovo Martin de Leon Cardenas – che fu a Pozzuoli tra il 1630 e il 1650, barocchizzò il Duomo e fece sì che l’acqua potabile arrivasse nei vicoli – l’ha presa talmente a cuore che da due anni il sindaco Enzo Figliolia e la giunta comunale non riescono a trasferire la statua di santo Mamozio (così è chiamato dal popolo il fu vescovo Cardenas) per colpa delle proteste e – soprattutto – dei terribili vaticini del maestro d’arte.

Tuoni, fulmini, saette: chi sposta san Mamozio, peste lo colga. E chi se ne importa del piano di riqualificazione del centro storico, finanziato con i soldi europei, che nel frattempo langue inevaso.

UNA CITTADINA DI 70 MILA ABITANTI. La paura da bradisismo – nella cittadina flegrea da oltre 70 mila abitanti che da secoli “balla” seduta sul vulcano Solfatara – rende gli animi inquieti.

Isabettini è spietato: per avvalorare la sua tesi da tregenda, cita date, eventi, straordinarie coincidenze.

Le 31 scosse telluriche (in una mattinata) del 7 ottobre coincidono, guarda caso, con la ripresa della discussione sul trasferimento di santo Mamozio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews