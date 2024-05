Eurovision 2024 classifica finale: trionfa Nemo (Svizzera). Angelina Mango è settima

149 Visite

È lo svizzero Nemo il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2024 con la sua canzone The Code . Premiatissimo dalle giurie di tutta Europa, ma ben votato anche dal pubblico, anche se non è stato il preferito dal televoto. Il podio è completato da Croazia e Ucraina. La nostra Angelina Mango si è classificata al settimo posto finale: era quarta dopo il voto delle giurie, ma dal televoto ha avuto solo 104 punti ( leggi qui tutti i voti dati e presi dall’Italia ).

La serata finale è stata come sempre spettacolare, un trionfo di musica, ballo, luci ed effetti speciali sul palco. Ha aperto Björn Skifs con una versione rivisitata di Hooked on a Feeling di B. J. Thomas, poi abbiamo visto anche gli Alcazar che hanno cantato la loro celeberrima hit Crying at the Discoteque e il trio composto da Carola, Charlotte Perelli e Conchita Wurst, che si sono esibite sulle note di Waterloo degli ABBA. Infine Loreen ha cantato un medley di Tattoo, la canzone con cui ha vinto l’Eurovision nel 2023, e Forever, il suo nuovo singolo. Ricordiamo che Loreen ha vinto l’Eurovision anche nel 2012 con Euphoria.