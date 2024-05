L’attacco di De Luca a Patriciello. Il vescovo di Aversa bacchetta il governatore

Monsignor Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, la diocesi nella quale rientra Caivano, il territorio in cui opera don Maurizio Patriciello, prende con determinazione le difese del sacerdote. «Pensiamo – continua Spinillo – che in nessun modo si possa accettare il ridurre a mero spettacolo quella che è l’attenzione di un sacerdote alla vita del suo popolo e, di conseguenza, anche il cercare possibili e rispettose forme di dialogo con tutte le Istituzioni preposte, di ogni ordine e grado. Mentre esprimiamo sincera preoccupazione per quanto questo accaduto può significare in ordine al livello del dibattito civile e del confronto politico, auspichiamo che la comune attenzione al bene comune di tutti i cittadini possa prevalere e, superando la banalità dei personalismi, permetta all’intera società di respirare più ampia speranza di vitalità e di giustizia nella partecipazione al cammino comune».