Luciano Spalletti e l’addio al Napoli: il tecnico mette di nuovo il dito nella piaga

Luciano Spalletti è tornato a parlare dell’addio al Napoli a scudetto conquistato, e sono parole che lasciano un alone di mistero sulla vicenda: “Avevamo tutto per dare seguito a ciò che abbiamo vinto. Bisognerebbe essere a conoscenza di tante cose. Io voglio bene a tutti, perdono tutti, ma non dimentico. Non dico perché sono venuto via, ma non per paura. Ho avuto i miei motivi”. Il ct della Nazionale italiana, intervenendo al World Meeting on Human Fraternity al Coni, ha aggiunto: “Nel Napoli la relazionalità era bellissima. Non abbiamo vinto per merito mio, ma per la città che ha una passione tremenda”.













