Napoli: in Consiglio comunale la targa alla voce del gol del secolo, Victor Hugo Morales

Consegnata oggi nella Sala del Consiglio comunale nel corso della Commissione Sport la targa del Comune di Napoli a Victor Hugo Morales, giornalista, radiocronista e voce indimenticabile del “gol del secolo” di Diego Armando Maradona nella semifinale dei mondiali Messico ’86 contro l’Inghilterra.

Ricordare Maradona a Napoli è anche un modo per promuovere lo sport, specie tra giovani e ragazzi che, come Diego, vivono difficoltà sociali ed economiche. Ma la consegna della targa è stata anche un’occasione per celebrare la figura di Victor Hugo Morales, da tanti considerato il “poeta del calcio”, e il suo “relato”, quella che gli argentini considerano la radiocronaca per eccellenza. “Una gioia e un onore ricevere questa targa in una città che ancora ricorda e ama Maradona. Diego è stato un giocatore eccezionale, il più grande, ma anche uomo impegnato politicamente, sempre a favore del popolo, e sono grato per aver avuto la fortuna di cantarne le gesta con una radiocronaca il cui ricordo, specialmente a Napoli e in Argentina, rimarrà ancora vivo per decenni”, così Morales nel corso dell’incontro.