Napoli, parla il pentito: killer con stipendi da manager fino a 6mila euro al mese

205 Visite

Seimila euro al mese ai killer di fiducia. Stipendi da top manager, per chi preme il grilletto, per chi rischia potenzialmente l’ergastolo. Un clan potente, strutturato in modo verticistico, con ruoli e mansioni differenti, con un’ala militare che presidia da tempo il centro cittadino, ma anche un contraltare affaristico in grado di infiltrare l’economia pulita, di ripulire capitali mafiosi e aggredire aziende formalmente sane.

Un clan, quello dei Contini, tornato al centro dell’attenzione dei media per la storia del sequestro nella pizzeria Dal Presidente in zona Tribunali. Ed è proprio dalle carte delle indagini sul blitz messo a segno dalla finanza del comandante della polizia economico e finanziaria Paolo Consiglio, che spuntano le parole di collaboratori di giustizia, che hanno consentito in questi anni di condurre blitz e arresti contro la cosca radicata all’ombra di Vasto-Arenaccia.

In sintesi, spuntano i conti del gruppo Contini, quasi si trattasse di una società per azioni con tanto di utili e incassi, di risorse ed emolumenti da versare. Parla di stipendi il pentito Alfredo De Feo (uno dei pochi a collaborare con la giustizia del clan Contini, assieme a Teodoro De Rosa e Ciro De Magistris) che punta l’indice contro il presunto killer di un ragazzo di 17 anni (si chiamava Ciro Fontanarosa e venne ucciso nel 2009): «So che è stato lui ad uccidere quel 17enne e in quanto killer non fa estorsioni, ma percepisce uno stipendio da cinque o seimila euro al mese».

I conti

A distanza di anni, lo standard non è cambiato. In città fortunatamente non esistono venti di faida, non ci sono scontri a fuoco, ma chi impugna armi ed è a disposizione dello stato maggiore del clan, intasca stipendi di fascia alta: dai cinque ai seimila euro al mese, per la precisione. E lo confermano le indagini condotte dal pm anticamorra Ida Teresi, che ha coordinato due retate nel 2014 e nel 2019, contro l’ala imprenditoriale dei Contini, che hanno riciclato nel settore dei carburanti, nel settore delle pizzerie (in particolare a Roma) e del car sharing.

Ora va avanti l’inchiesta culminata nel blitz firmato la scorsa settimana dal gip De Angelis, che tiene in cella imprenditori, uomini d’affari, forze dell’ordine, con l’accusa di aver favorito il clan Contini. Inchiesta della Procura di Napoli condotta dai pm Alessandra Converso, Ida Teresi e Daniela Varone, che attende ora l’esito del Tribunale del Riesame. Oltre ventimila pagine di indagini depositate agli atti, proviamo a riassumere in cosa consiste l’inchiesta sul ristorante di via Tribunali.

A finire in cella, l’imprenditore Massimiliano Di Caprio, accusato di aver imbarcato soldi di dubbia provenienza. Difeso dall’avvocato napoletano Fabio Visco, Di Caprio non ci sta e si professa innocente. Dovrà difendersi dall’accusa legata ai suoi rapporti con un soggetto noto alla cronaca cittadina: si chiama Vincenzo Capozzoli, alias “Enzo a miseria”.Difeso dal penalista Claudio Davino, Capozzoli è l’unico ad aver risposto alle domande del gip De Angelis nel corso dell’interrogatorio di garanzia: «Io riciclatore? Falso, mai dato soldi a mio cognato Massimiliano Di Caprio, non troverete traccia perché non c’entro con le fortune del ristorante Dal Presidente».Ma in questa storia sono stati coinvolti anche altri soggetti: si tratta della commercialista Nappo (difesa dagli avvocati Mariangela Locuoco e Flaviano Moltedo), finita ai domiciliari per aver prestato la propria competenza professionale, avrà modo di ribaltare le accuse nel corso di una probabile udienza di Riesame; la presunta prestanome Deborah Capasso, moglie di Di Caprio, a cui era intestato il locale finito nel mirino della Finanza; e il poliziotto Albano, che dovrà replicare alle accuse di aver favorito gli interessi dell’imprenditore. Soldi e affari all’ombra di un ristorante famoso, nel magico mondo del food a Napoli, che fatturava un milione di euro l’anno: tappa gettonata per turisti e napoletani in giro per le bellezze della città, tra la volta dei Girolamini e le suggestioni della Madonna con la pistola di Banksy.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews