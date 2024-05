Ufficiale: Montero nuovo allenatore della Juve

120 Visite

Paolo Montero è, anche ufficialmente, il nuovo allenatore della Juventus. Dopo aver vissuto la sua ultima giornata da allenatore della Primavera, almeno per quest’anno, l’ex difensore bianconero è arrivato nella serata di ieri a Torino e stamattina dirigerà il primo allenamento alla guida della squadra bianconera. Una promozione o, per meglio dire, l’ennesima tappa di un percorso a tinte bianche e nere, i colori che hanno caratterizzato in prevalenza la sua esperienza calcistica in Italia.













