Arma dei carabinieri: a Marano arriva Salvati, l’esperto Firetto in pensione

Carmelo Firetto (nella foto), a lungo comandante della stazione dei carabinieri di Calvizzano e negli ultimi 4 anni e mezzo a capo della stazione dell’Arma di Marano, è ufficialmente in pensione. Al suo posto, già da qualche giorno, è arrivato Salvatore Salvati, a lungo comandante della stazione di Villaricca.

Firetto, siciliano di origine, era stato in servizio a Marano nei primi anni Duemila e, successivamente, aveva guidato per 13 anni la stazione di Calvizzano. Negli ultimi anni era tornato a Marano, anche su input della Procura, poiché era necessario posizionare in un ruolo importante e delicato – anche all’indomani di alcuni episodi non particolarmente positivi – un uomo di carisma, conoscitore delle dinamiche territoriali, ma soprattutto interne all’Arma. Maresciallo di lungo corso, aveva ottenuto qualche tempo fa anche il grado di luogotenente con carica speciale.













