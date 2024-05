Napoli, piazza degli Artisti: area pedonale o ring di boxe? Aiuole calpestate e rovinate, trasformate in spalti per gli spettatori

119 Visite

” Stamattina, nell’ambito della municipalità collinare partenopea, che comprende i territori del Vomero e dell’Arenella, è andata in onda l’ennesima testimonianza del pessimo utilizzo delle aree pedonali, esistenti almeno sulla carta. E non mi riferisco solo e unicamente alla oramai quotidiana invasione di “tavolino selvaggio”, complice l’assenza di qualsivoglia controllo, nei tratti pedonali di via Scarlatti e di via Luca Giordano, ma a quanto si verifica nel tratto di recente pedonalizzato di piazza degli Artisti ” . A intervenire, ancora una volta, sulla vicenda è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che, in più occasioni, ha segnalato le condizioni drammatiche quanto inaccettabili del traffico al Vomero, chiedendo la revoca del provvedimento di parziale pedonalizzazione dell’importante piazza a confine tra i due quartieri, anche per le conseguenze sull’inquinamento acustico e atmosferico, con il ripristino della situazione quo ante, in attesa che venga varato un nuovo dispositivo di traffico per tutta l’area del Vomero, provvedimento da tempo richiesto, che vada a sostituire quello attuale, oramai superato e obsoleto, come testimoniato, tra l’altro, dai frequenti blocchi che si registrano quotidianamente nell’ambito del quartiere collinare. Una situazione che, con l’arrivo delle belle giornate è ulteriormente peggiorata.

” In relazione alla pedonalizzazione di piazza degli Artisti – puntualizza Capodanno – , contro la quale si sono più volte espressi, anche con una recente manifestazione, residenti e commercianti, come è stato documento con foto e video presenti anche sui social, di tutto si può parlare fuorché di zona pedonale. Utilizzata sovente come parcheggio per gli autobus turistici e priva di dissuasori a scomparsa ai varchi d’accesso, perennemente aperti, con auto e moto che sfrecciano di continuo mettendo a rischio i pedoni “.

” Stamani poi – aggiunge Capodanno – c’è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso già pieno. Infatti è stata organizzata una kermesse di pugilato, con una serie d’incontri che si sono svolti per l’intera mattinata su un ring montato al centro della suddetta piazza. Ma, non essendoci né posti a sedere né spalti, le persone, per assistere alla manifestazione, si sono accalcate sulle due aiuole a semicerchio poste ai lati del ring, calpestando il manto erboso “.

” Una manifestazione – sottolinea Capodanno – che di certo non andava organizzata in un’area pedonale ma che doveva essere ospitata in uno spazio idoneamente attrezzato anche per gli spettatori. La soluzione ottimale sarebbe stata quella di tenerla in una delle tante strutture del polisportivo Collana, a pochi passi da piazza degli Artisti, che, proprio nei giorni scorsi, sono state restituite alla fruibilità dei napoletani “.

Capodanno, con l’occasione, rinnova ancora una volta all’amministrazione comunale, segnatamente agli assessori Cosenza e De Iesu, la richiesta di procedere alla revoca del provvedimento di pedonalizzazione di piazza degli Artisti, sollecitando, laddove non venissero prese in considerazione le numerose istanze al riguardo inoltrate da residenti e commercianti, l’intervento della Magistratura, anche in relazione ai problemi d’inquinamento ambientale e di sicurezza, che mettono in discussione la salute dei residenti nonché per i notevoli disagi causati ai mezzi d’emergenza: ambulanze, veicoli dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e dei servizi civili, che restano sovente bloccati nel traffico caotico, con presumibili conseguenze.













