Amici, ecco chi è Sarah la giovanissima vincitrice del talent

“Non ci posso credere! Non sto ancora realizzando cosa è successo”, ha detto l’allieva di Lorella Cuccarini, a caldo, mentre gli ultimi coriandoli ancora le cadevano sui capelli, frastornata dall’annuncio della vittoria, ottenuta nella finalissima tutta al femminile con la ballerina Marisol, che avrebbe altrettanto meritato il successo e ha comunque conquistato il Premio della Critica e quello di categoria, entrambi del valore di 50mila euro.

“Sono entrata qui dentro senza sapere niente di quello che stavo per fare, adesso sto iniziando a ripercorre tutto quello che ho fatto e non so cosa dire. È incredibile”. La dedica è, inevitabilmente, per i suoi. “Grazie alla mia famiglia”, ha aggiunto ancora emozionatissima, “che da quando cantavo al pianoforte in casa mia mi ha sempre sostenuto e voluto bene”.