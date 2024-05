“Corrotta”. Milei attacca la moglie di Sanchez. E la Spagna ritira l’ambasciatrice in Argentina

41 Visite

Sono volate affermazioni pesanti alla convention di Vox, quest’oggi a Madrid. Protagonisti della bagarre il presidente argentino e il premier spagnolo. Javier Milei ha, infatti, definito “corrotta” Begona Gomez, la moglie del premier Pedro Sanchez, che ha bollato come “gravissime” le parole di Milei. Il governo spagnolo, in risposta, ha richiamato per consultazioni “sine die” l’ambasciatrice in Argentina, María Jesús Alonso. Ad annunciarlo il ministro degli Esteri Josè Manuel Albares, dichiarando che la sortita del presidente argentino “non ha precedenti nella storia delle relazioni internazionali“, pretendendo da Milei scuse ufficiali per il suo attacco. Se non ci saranno, la Spagna deciderà “misure adeguate” per difendere la sua “sovranità e dignità“.

Tutto è cominciato quando, nel bel mezzo del suo intervento alla convention Europa Viva 24, Milei ha inizio a una personale filippica contro il sistema socialista. “Il socialismo porta alla povertà e alla morte, chiunque dica il contrario è un ignorante o un bugiardo”. E ancora “Spetta a me mostrarvi la natura nefasta del socialismo, perché l’abbiamo sperimentato in prima persona” in Argentina ha aggiunto il leader, sottolineando che “ogni volta che il socialismo è stato tentato, non solo in Argentina ma in tutto il mondo, è stato un fallimento“, in molte occasioni “imposto su mucchi e mucchi di cadaveri e nomi“. “Non dimenticate mai che i maledetti socialisti hanno ucciso 150 milioni di esseri umani“, ha affermato ancora Milei. Fin qui, nulla di straordinario, considerando l’orientamento politico di Milei: parole, dunque, ascrivibili all’agone politico: del resto, il presidente argentino era ospite della convention e non del governo spagnolo, ove sarebbero state opportune più sagge affermazioni.













