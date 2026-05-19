Il sindaco Manfredi incontra Antonio Conte a Palazzo San Giacomo. E’ il saluto alla città?

Un incontro riservato, dai toni distesi ma ricco di significati, quello andato in scena ieri a Palazzo San Giacomo tra il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il tecnico azzurro Antonio Conte. Un faccia a faccia che, secondo molti osservatori, assume il sapore di un saluto anticipato e alimenta le indiscrezioni su un possibile addio dell’allenatore alla panchina partenopea.

Conte si è presentato a Palazzo San Giacomo accompagnato dal direttore generale del Comune. Il colloquio si sarebbe svolto in un clima sereno e cordiale, lontano però dai temi legati al futuro sportivo o alle strategie calcistiche.

Al centro dell’incontro ci sarebbe stato soprattutto il rapporto costruito dal tecnico con la città e con i tifosi nel corso della sua esperienza napoletana. L’allenatore salentino avrebbe espresso apprezzamento per i cambiamenti vissuti da Napoli negli ultimi anni, soffermandosi sul forte legame umano nato con il territorio e con i suoi abitanti.

Parole accolte con stima dal sindaco Manfredi, che avrebbe ribadito a Conte l’affetto della città e la convinzione che Napoli resterà sempre pronta ad accoglierlo. Un incontro breve ma intenso, che per molti rappresenta un ulteriore segnale di un possibile epilogo dell’avventura del tecnico in azzurro.