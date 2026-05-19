San Vitaliano: invadono la VI tappa del Giro d’Italia. Emessi 2 DASPO

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Il Questore di Napoli ha adottato due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura.

In particolare, i provvedimenti, della durata di due anni, sono stati emessi nei confronti di un 19enne ed un 21enne, che in occasione della VI tappa del Giro d’Italia 2026 “Paestum-Napoli” del 14 maggio scorso, avevano posto in essere una condotta che aveva pregiudicato il sicuro e ordinato svolgimento dell’evento sportivo e che, pertanto, erano stati denunciati dagli agenti del Commissariato di Nola per pericolo all’incolumità pubblica durante le manifestazioni sportive, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e per tentate lesioni personali.

In particolare, i prevenuti, al passaggio dei ciclisti in via Nazionale delle Puglie, nel comune di San Vitaliano (NA), avevano invaso il percorso di gara ostacolando la marcia degli atleti e, in più occasioni, spintonandone alcuni con il chiaro intento di provocarne la caduta, ponendo così in pericolo non solo l’incolumità dei corridori direttamente coinvolti, ma anche quella degli altri partecipanti e del pubblico presente.













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