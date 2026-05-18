AMICI 2026, IL VINCITORE E’ LORENZO SALVETTI

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Lorenzo Salvetti è il vincitore della venticinquesima edizione del talent-show. Maria De Filippi ha condotto la finale di Amici. Alessio ha trionfato nel circuito della danza. Emiliano ha ricevuto il Premio della Critica e il Premio Unicità. Premio Keep Dreaming a tutti i finalisti. Angie ha ritirato il Premio delle radio. Presenti gli insegnanti: Alessandra CelentanoRudy ZerbiVeronica PepariniLorella CuccariniEmanuel Lo e Anna Pettinelli. In studio anche i quattro giudici: Elena D’AmarioAmadeusGigi D’Alessio e Cristiano MalgioglioAlessandro Cattelan ha condotto il gioco delle password. Ospiti Giulia Michelini, Giulia Stabile, Giulia Pauselli, il Direttore Artistico Stéphane Jarny Daniele Doria, ballerino vincitore della scorsa edizione del talent-show.

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