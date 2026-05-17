Conte e il Napoli: «Ho già deciso cosa farò e l’ho comunicato al presidente»

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“Sapevo che quest’anno sarebbe stata un’annata complessa e sono rimasto anche per questo motivo. Sono arrivati tanti giocatori e sapevo sarebbe diventato difficile, poi non avevo previsto gli infortuni gravi e di giocatori importanti, che non dipendono da niente e da nessuno”. Così, ai microfoni di Dazn, Antonio Conte, allenatore del Napoli dopo il successo in casa del Pisa, nella penultima giornata di campionato, che vale la matematica qualificazione in Champions.

“Noi quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto e il presidente sa da tempo qual è il mio pensiero. Il club sta già lavorando per il futuro, aspettiamo l’ultima partita e poi insieme al presidente diremo ciò che è stato partorito. Ho già esposto il mio pensiero al presidente e le mie intenzioni”, prosegue, sul futuro, il tecnico partenopeo, che si complimenta con i ragazzi per la stagione: “Complimenti ai ragazzi e devo ringraziare i tifosi che hanno capito il momento. Adesso manca l’ultima partita e sarebbe bello chiudere secondi. C’è rammarico per la Champions, soprattutto per la partita con il Copenaghen, ma siamo comunque riusciti a portare a casa un trofeo”.













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