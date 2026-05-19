CONTE VIA DA NAPOLI: CON L’UDINESE ULTIMA DA TECNICO AZZURRO

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Quella contro l’Udinese per Antonio Conte sarà l’ultima partita da allenatore del Napoli. Il proverbiale dado è stato tratto e le strade del mister salentino e del presidente De Laurentiis dovrebbero separarsi, senza alcuno strappo ma in modo consensuale al netto di inaspettati ripensamenti. Al contrario infatti di quanto accaduto un anno fa, non sembrano esserci margini per un ripensamento da parte di Conte sulla sua decisione di lasciare Napoli, con il massimo dirigente che dal canto suo non cercherà in tutti i modi di convincerlo a restare anche assecondandolo in chiave mercato.













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