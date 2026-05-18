Trump: ‘Ho sospeso l’attacco all’Iran in programma domani, in corso negoziati seri’

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La sospensione dell’attacco contro l’Iran, ha spiegato Donald Trump su Truth, è stata decisa perché “sono ora in corso seri negoziati” che – ad avviso dell’Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, dal Principe Ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, e dal Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan – porteranno ad un “accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d’America, così come per tutti i Paesi del Medio Oriente e oltre”.