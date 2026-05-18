Trump: ‘Ho sospeso l’attacco all’Iran in programma domani, in corso negoziati seri’

21:19
Trump: in corso negoziati seri con l’Iran
La sospensione dell’attacco contro l’Iran, ha spiegato Donald Trump su Truth, è stata decisa perché “sono ora in corso seri negoziati” che – ad avviso dell’Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, dal Principe Ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, e dal Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan – porteranno ad un “accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d’America, così come per tutti i Paesi del Medio Oriente e oltre”.
21:09
Trump: ho sospeso l’attacco all’Iran che era in programma domani
Donald Trump annuncia di aver sospeso il “pianificato attacco all’Iran” in programma domani su richiesta dell’Emiro del Qatar, del principe ereditario dell’Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. “Ho impartito istruzioni al Segretario alla Guerra, Pete Hegseth, al Capo dello Stato Maggiore Congiunto, Generale Daniel Caine, e alle Forze Armate degli Stati Uniti, affinché non venga eseguito l’attacco contro l’Iran programmato per domani”, ha scritto sul suo social Truth.