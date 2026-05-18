IL CANGURO COMPLETA L’OPERA: 21 MEDAGLIE E IL RITORNO DI CUORVO

Dopo il trionfo dei piccoli, il Maestro Napolano fa incetta di podi anche con Junior e Senior. Oro per Antonio Napolano, Palmas brilla e la campionessa Anna Cuorvo torna a far “ballare” il tatami.

GIUGLIANO. Se una settimana fa il Maestro Giuseppe Napolano aveva guardato tutti dall’alto del podio grazie ai suoi “cangurotti” (le categorie Beginners, Children e Kids), questo fine settimana ha dovuto “accontentarsi” del secondo gradino nella classifica generale delle società. Un secondo posto che, badate bene, luccica come il metallo più prezioso. A trascinare il team, stavolta, ci hanno pensato i “canguri” più grandi: le classi Junior e Senior hanno risposto presente, firmando un weekend da favola.

Il bottino complessivo è da capogiro: 13 medaglie d’oro, 4 d’argento e 4 di bronzo. Ventuno podi totali che certificano lo stato di grazia di un gruppo che non ha intenzione di fermarsi e che incoronano un periodo perfetto.

Il dominio dei big e il fattore “Ollolai”

Tra le tante note liete del weekend, spicca la prova di forza di Antonio Napolano. Già bronzo italiano, l’atleta ha letteralmente passeggiato nella propria categoria, sbaragliando la concorrenza con la disinvoltura dei grandi campioni e andandosi a prendere un oro strameritato.

Accanto alle certezze, crescono i nuovi talenti, ma si registrano anche importanti sinergie. È il caso del ritorno al successo di Chiara Palmas, atleta del Centro Polisportiva Barbagia Ollolai, che ha affidato la sua preparazione tecnica proprio alla guida sapiente del Maestro Napolano. Una scelta che sta già dando i frutti sperati.

Il riscatto e la fame: la rivincita di Lorenzo Pacileo

Ma il weekend ha regalato anche storie di profonda determinazione e riscatto sportivo. È il caso di Lorenzo Pacileo, salito sul gradino più alto del podio al termine di una prestazione maiuscola. Per Pacileo questa medaglia d’oro non è un successo come gli altri, ma rappresenta una vera e propria rivincita personale. Dopo aver masticato amaro in precedenti occasioni, l’atleta ha dimostrato una maturità e una fame agonistica straordinarie, conducendo i suoi incontri con una lucidità tattica impeccabile. Un oro che pesa tantissimo nell’economia della squadra e che ripaga i sacrifici fatti in allenamento.

Il ruggito della campionessa

Ma la notizia che fa vibrare il cuore degli appassionati è un’altra: il ritorno sul tatami di Anna Cuorvo. C’era grande attesa per l’atleta che, in passato, ha sempre fatto “ballare” la pedana di combattimento. Con un palmarès che vanta un bronzo ai Mondiali Juniores, oltre a svariati titoli di campionessa regionale e campionessa italiana senior, la Cuorvo rientrava dopo un lungo periodo di stop.

I dubbi della vigilia sono stati cancellati in pochi secondi: si è presentata in forma smagliante, affamata e pronta a dettare legge come nei giorni migliori. Il suo ritorno è l’arma in più per il finale di stagione.

IL TABELLINO D’ORO

13 Medaglie d’Oro

• Cuorvo Anna

• Napolano Antonio

• Pacileo Lorenzo

• Iacuaniello Federica

• Pennacchio Francesca

• Cacciapuoti Francesca

• Martello Francesco

• Saggiomo Emanuele

• Mirante Anna

• Cammarota Mattia

• Alfieri Antonio

• Di Giorgio Arianna

• Veneziano Giovanni

4 Medaglie d’Argento

• Riemma Marta

• Fierro Anna

• Mirante Francesco

• Ariano Francesco

4 Medaglie di Bronzo

• Kalbina Anastasia

• Mirante Emanuel

• Nalzaro Megan Luisa

• Sarracino Francesco

2° Posto nella classifica generale di società

Direzione Roma: l’obiettivo è il Kim e Liù con il supporto di TSM.

Non c’è tempo per festeggiare a lungo. Questo clamoroso filotto di successi rappresenta il trampolino di lancio ideale per il prossimo, importantissimo appuntamento sul calendario della FITA (Federazione Italiana Taekwondo).

Il Team Napolano è già pronto a fare le valigie per la Capitale, dove parteciperà al Kim e Liù, uno dei tornei giovanili più prestigiosi e competitivi d’Europa. Una trasferta fondamentale che vedrà la partecipazione dei piccoli atleti anche grazie al prezioso contributo dello sponsor TSM di Ciro Guarino, al fianco della squadra in questa importante avventura sportiva. Con un gruppo così unito e un sostegno solido, sognare in grande a Roma non è solo un desiderio, è un obiettivo concreto.