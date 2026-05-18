Marano nel degrado, topi (il video choc) tra i rifiuti al parco Dora e una discarica a piazzetta Libera: “Servono più controlli e multe”

Ancora emergenza degrado a Marano, dove residenti e famiglie denunciano condizioni sempre più critiche tra rifiuti abbandonati e presenza massiccia di roditori in strada.

La segnalazione arriva da alcuni cittadini che hanno inviato video e fotografie registrati nella serata di ieri nei pressi del Parco Dora, in via Adda. Le immagini mostrano cumuli di immondizia lasciati lungo la strada e, nel giro di pochi minuti, decine di topi che si aggirano indisturbati tra i sacchetti.

Una scena che ha provocato forte preoccupazione tra i residenti della zona, soprattutto perché l’area è frequentata quotidianamente da bambini e famiglie. Nel video allegato si vedono roditori di grosse dimensioni muoversi tra i rifiuti accumulati a pochi passi dal parco pubblico.

«La situazione è ormai fuori controllo – raccontano alcuni cittadini –. Oltre al degrado visibile, c’è un problema serio legato alla salute pubblica».

Ma non è l’unica area finita sotto accusa. Poco distante, in via Giordano Bruno, i residenti segnalano condizioni analoghe nella piazzetta Libera, dove un tempo era presente un bar, oggi chiuso da tempo. Secondo quanto denunciato dagli abitanti, lo spazio sarebbe diventato una vera e propria discarica a cielo aperto, tra spazzatura abbandonata, cattivi odori e incuria.

Le foto inviate alla redazione mostrano rifiuti sparsi e uno stato di abbandono che alimenta ulteriormente il proliferare dei roditori nella zona.

I cittadini chiedono ora un intervento urgente da parte del Comune e degli enti competenti, con operazioni straordinarie di pulizia, derattizzazione e controlli più frequenti sul corretto conferimento dei rifiuti. Le sanzioni ci sono state negli ultimi tempi, ma è troppo poco: i controlli devono essere costanti, così come le contravvenzioni. Non basta (va detto chiaramente ai commissari e agli agenti della polizia locale) controllare e insistere solo sui corsi principali. Marano è anche San Rocco, via Adda, San Marco, Giordano Bruno, via Marano-Quarto, centro storico e tanto altro.